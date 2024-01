"Noi l’unico ostacolo. Dobbiamo reagire"

Alessio Dionisi non pensa troppo alla Fiorentina, ma bada soprattutto ai suoi ragazzi. "L’unico ostacolo siamo noi. La squadra viola è quarta in classifica, ha due squadre, avrà qualche assenza ma è una squadra costruita per giocare su due fronti e lo sta dimostrando con grandi meriti e grandi successi. Dobbiamo liberare la testa dalle negatività, dalle influenze esterne, possiamo mettere in difficoltà la Fiorentina, dobbiamo essere lucidi mentalmente.

Non è una cosa scontata perché non è un momento di risultati positivi ma lavoriamo per andare oltre. Non basta la prestazione, altrimenti direi una bugia, ma dobbiamo essere consapevoli che questo è un passaggio. Può succedere che ci sia qualche stop durante la stagione, ora sta a noi dimostrare che abbiamo le qualità tecniche ma anche mentali".

Momento complicato in casa neroverde. Dionisi però carica e non potrebbe essere altrimenti. "C’è un po’ di sconforto nell’ambiente. Ma abbiamo certe caratteristiche e per metterle in campo dovremo avere la presunzione-ambizione di volerle mostrare. Ce la giocheremo a viso aperto, a me le chiacchiere non interessano, alleno le squadre, ora alleno il Sassuolo e porto avanti un’idea ma non mi sposta un risultato negativo".

Ale. La.