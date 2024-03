Nuovo “Franchi”, Batistuta e Antognoni ricevuti in Palazzo Vecchio da Nardella

Firenze, 12 marzo 2024 - Giornata importante in Palazzo Vecchio, dove il Sindaco Dario Nardella ha ricevuto due leggende della storia della Fiorentina. Da qualche giorno è in città Gabriel Batistuta, che ha assistito alla partita contro la Roma a Firenze a casa dei suoi amici storici. L'ex attaccante argentino dovrebbe ripartire nelle prossime ore, ma oggi si è recato in Palazzo Vecchio insieme a Giancarlo Antognoni, altra bandiera della Fiorentina. Il motivo? Il sindaco Nardella ha mostrato loro il progetto del nuovo stadio 'Franchi', il cui restyling è iniziato nelle scorse settimane con l'abbattimento del vecchio tabellone segnapunti e in questi mesi interesserà la Curva Ferrovia. «Un incontro speciale insieme a due leggende viventi della storia viola. Bello poter illustrare il progetto del nuovo stadio, ascoltare i loro preziosi suggerimenti e sentire i racconti delle emozioni che hanno vissuto in quel luogo», ha scritto su Instagram Dario Nardella con tanto di cuore viola. Alessandro Latini