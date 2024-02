Oggi (ore 18) al Viola Park. Supersfida alla Juve. La Primavera ci prova

Anche se si parla di Primavera, la "partita dell’anno" è arrivata anche al Viola Park: oggi, alle ore 18, la Fiorentina affronterà infatti allo stadio Curva Fiesole la Juve, in un match in cui la formazione di Galloppa proverà a centrare il primo successo casalingo in campionato (fin qui mai arrivato in Primavera 1, nonostante tre vittorie interne in Coppa Italia) per dare continuità all’ultimo periodo, dove Biagetti e soci sono riusciti a collezionare otto risultati utili consecutivi. Per il match con i bianconeri (che si trovano a sei punti di distanza dai viola e che all’andata hanno vinto 3-0) mancheranno per squalifica sia Padilla che Denes, espulsi nel convulso finale contro il Verona al pari del tecnico in seconda Antonelli. La gara, trasmessa in diretta su Sportitalia, sarà arbitrata dal signor Calzavara della sezione di Varese.

An.Gian.