Oggi primo abbinamento. Poker di rivali per marzo. E il Chelsea mai in finale

Già oggi alle 13 la Fiorentina conoscerà l’abbinamento tra le quattro squadre che potrà affrontare negli ottavi di finale di Conference, doppia sfida in programma tra il 6 e il 13 marzo che darà inizio per i viola alla fase a eliminazione diretta del torneo. Il terzo posto nella classifica generale nel quale si è piazzata la squadra di Palladino in virtù del pari ottenuto in Portogallo ha permesso ai toscani non solo di evitare le forche caudine dei playoff ma anche di avere la certezza che le prime due squadre in graduatoria (il Chelsea e lo stesso Vitoria Guimaraes) potranno essere affrontate al più presto in semifinale e non prima (tutto questo verrà stabilito nel secondo e ultimo sorteggio del 21 febbraio). Il rischio che però il big match coi blues arrivi prima della finalissima è dunque possibile.

Nel frattempo Ranieri e soci sono già venuti a conoscenza del nome delle prossime possibili avversarie: la Fiorentina sarà abbinata a una tra Panathinaikos (realtà mitica di Atene), Olimpia Lubiana (club della capitale della Slovenia), Vikingur (formazione islandese di Reykjavik) e Borac (società bosniaca). Gli spareggi avranno luogo tra il 13 e il 20 febbraio. Giova ricordare che, a partire dagli ottavi, non ci saranno vincoli di sorteggio: la Fiorentina, ad esempio, potrà affrontare dai quarti una delle squadre che ha già affrontato nella fase campionato. La qualificazione diretta agli ottavi e il terzo posto finale porterà con sé inoltre alcuni benefici: intanto i bonus in arrivo dalla Uefa saranno più ricchi ma sarà con tutta probabilità possibile recuperare a febbraio il match con l’Inter sospeso al 17’ lo scorso il primo dicembre.

Andrea Giannattasio