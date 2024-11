Palladino alza la guardia. "Penso solo a questa gara. Già persi punti per strada. Biraghi? Un grande uomo»

Guai a pensare all’Inter. Raffaele Palladino tira dritto, non vuole nemmeno sentirne parlare. "Affronteremo una formazione molto valida, che ha battuto una squadra come l’Apoel che ci ha fatto male poche settimane fa. Si difende e sa attaccare: le motivazioni sono tante. Abbiamo perso già punti per strada, il nostro obiettivo invece è di rientrare nelle prime otto e fare un turno in meno a febbraio nel torneo". Idea chiara, per conservare un posto nelle prime otto di passi falsi non ne sono più concessi. "Le insidie sono dietro l’angolo, lo so che tutti pensano già alla gara con l’Inter ma noi teniamo molto a questa competizione. Abbiamo un grande equilibrio e dobbiamo essere bravi a sfruttarlo. Poi da venerdì inizieremo a pensare alla notte magica che ci attende".

Palladino si sposta anche sui singoli. C’è attesa per il ritorno in campo dal primo minuto di Marin Pongrancic. Il centrale croato è uno dei fiori all’occhiello del mercato estivo, fin qui in grande difficoltà sul piano fisico e tattico. "Partirà dall’inizio, ha lavorato bene in questo periodo e deve recuperare dopo il tanto tempo che è stato fuori. Abbiamo massima fiducia in lui. Manca solo Richardson dopo che abbiamo recuperato Gudmundsson".

A proposito dell’islandese, stasera non ci sarà. "Non è convocato, da domani sarà in pianta stabile con noi e proveremo a recuperarlo per la sfida con l’Inter". Sarà invece la partita di giocatori come Ikoné e Kouame. "Sapete bene quanto tenga a Ikoné, perché è un ragazzo molto sensibile e di cuore, a cui i compagni vogliono bene. Lui ha reagito bene al lutto paterno e sono sicuro che farà una grande prestazione: è carico a mille. Kouame? Le prestazioni di Christian stanno crescendo, sa bene cosa voglio da lui". Infine una carezza a Biraghi: "E’ un grande uomo: anche se non ha trovato molto spazio è stato fin qui esemplare. Sono piacevolmente colpito dal suo atteggiamento".

Alessandro Latini