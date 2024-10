Palladino aspetta Kean. Commisso duro con i tifosi ’Certi fatti ci danneggiano’

Nemmeno la rifinitura andata in scena ieri mattina è servita a sciogliere del tutto gli ultimi dubbi legati alla disponibilità di Moise Kean per la sfida di stasera contro la Roma. L’attaccante, già fuori dai giochi giovedì nella trasferta con il San Gallo, non è ancora infatti al 100%, nonostante da venerdì abbia ripreso ad allenarsi gradualmente con la squadra dopo la distorsione alla caviglia sinistra subita a Lecce e dunque solo stamani - quando Palladino diramerà i convocati per il match del Franchi - si capirà se il classe 2000 potrà essere della partita.

La sensazione, in ogni caso, è che attorno al numero 20 ci sia una crescente dose di ottimismo, suffragata anche da alcuni indizi: il fatto che Kean abbia giocato oltre 20’ con la caviglia malconcia già una settimana fa in Salento, che non abbia dovuto fare approfondimenti specifici in settimana sulla parte dolente del corpo e che sia volato poi in Svizzera coi compagni Questione di ore, dunque, poi sapremo la verità.

Intanto al posto di Gud ci sarà Beltran, che opererà al centro della trequarti con ai lati Colpani e il grande ex della sfida Bove (davanti, se Kean non dovesse alla fine farcela, è pronto Kouame). Per il resto della formazione permane un solo dubbio, ovvero quello legato allo stato fisico di Adli: il francese a Lecce e San Gallo è parso in debito d’ossigeno pertanto non è escluso che alla fine possa essere Richardson a partire dall’inizio nella mediana che sarà completata da Cataldi. In difesa infine, davanti a De Gea, spazio a Dodo, Comuzzo, Ranieri e Gosens.

E in attesa del match ieri è tornato a parlare Rocco Commisso. "I fatti di giovedì rischiano di rovinare la nostra immagine per comportamenti irresponsabili da parte di alcuni, creando un danno non solo alla Fiorentina ma anche a quello che Firenze rappresenta nel mondo". Non ci è andato per nulla leggero Rocco Commisso, che a pochi giorni dalle scene di San Gallo che hanno visto protagonisti alcuni tifosi viola dentro e fuori lo stadio. "Firenze è una città meravigliosa, riconosciuta nel mondo per la sua arte e la sua bellezza – ha spiegato il patron –. La passione dei fiorentini è un valore straordinario e il calore della nostra curva mi riempie d’emozione ogni volta che la squadra scende in campo quando vado a salutare i tifosi".

Infine anche un auspicio in vista delle prossime gare, a cominciare da quella di stasera contro la Roma: "Mi auguro che fatti del genere non si verifichino ancora". La Uefa, intanto ha aperto un provvedimento disciplinare.

Andrea Giannattasio