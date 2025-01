Palladino: "Vittoria che dedichiamo a noi. Sul gruppo dette cose false e assurde"

Firenze, 26 gennaio 2025 - La Fiorentina torna alla vittoria e lo fa battendo la Lazio all'Olimpico per 2-1 grazie ai gol di Adli e Beltran. Tanta sofferenza nel finale, ma alla fine i ragazzi gigliati ritrovano i tre punti. Questa l'analisi a fine gara di mister Raffaele Palladino.

"In quell'abbraccio di Dodo dopo il secondo gol e in tutta la prestazione c'è la voglia di un grande gruppo di dimostrare che tutto ciò che è stato scritto in questo mese è falso. Si parlava di un gruppo disunito, critiche assurde. Oggi abbiamo dimostrato grande personalità, sono felice. I ragazzi meritavano questa vittoria, la dedichiamo a noi stessi. Perché ripeto, sono state dette e scritte cose false, su un gruppo fantastico e che lavora ogni giorno con grande motivazione. Abbiamo messo dentro cuore e carattere".

Avere un Beltran che corre come un mediano e poi fa il centravanti, è il massimo? "Quando gioca così è il massimo, sì. Sappiamo che è un po' adattato, ma è fantastico perché è un jolly e dà tutto, con questo spirito argentino che mi piace tanto. Lotta e si sacrifica per la squadra, c'era bisogno di quel tipo di lavoro. Mi è piaciuto molto, ha fatto una grande prestazione. Non è un centravanti, è un sottopunta, quasi una mezzala". Quanto vi è stato utile l'arrivo di Folorunsho? "Perdendo Edoardo abbiamo perso delle caratteristiche importanti che abbiamo ritrovato in Folorunsho. il suo arrivo ci ha portato energia e spessore fisico. Ci serviva un giocatore così, mi piace la sua duttilità. Oggi però voglio fare i complimenti a tutta la squadra. A Pongracic che era fuori da tanto tempo. Abbiamo difeso e attaccato insieme, è lo spirito che voglio vedere fino a fine campionato. Ci meritavamo una serata del genere". Alessandro Latini