Pari a Roma (1-1) e giallorossi eliminati. Il trofeo sarà assegnato il 4 aprile: l’avversario è il Torino. La Primavera corre e va in finale di coppa Italia

Roma

1

Fiorentina

1

ROMA: Marin; Mannini, Keramitsis, Plaia, Oliveras; Pisilli, Romano (82’ Marazzotti), Pagano; Costa (78’ Graziani), Misitano, Cherubini. All. Guidi.

FIORENTINA: Leonardelli; Biagetti (86’ Maggini), Baroncelli, Romani, Fortini; Harder, Ievoli; Balbo (52’ Vigiani), Rubino (86’ Vitolo), Caprini; Sene (82’ Braschi). All. Galloppa.

Arbitro: De Angeli di Milano.

Marcatori: 66’ Sene, 72’ Misitano.

ROMA - È storia, è record. La Fiorentina Primavera, al termine di una gara di sofferenza sul campo della Roma, ha strappato un 1-1 di platino, ha centrato la sesta finale consecutiva di Coppa Italia (nessuna Under-19 c’era mai riuscita) e al contempo ha vendicato il ko nell’ultimo atto della scorsa edizione, quando a imporsi furono i giallorossi della capitale.

Una sfida per larghi tratti passata sotto pressione da Biagetti e compagni, che forti del 3-1 ottenuto pochi giorni fa al Viola Park sono stati bravi a soffrire nel corso della prima frazione e poi a colpire poco dopo l’ora di gioco con Sene.

Un’azione da manuale quella dei baby di Galloppa: palla persa dai giallorossi a centrocampo, ripartenza di Rubino, abile a recapitare a Caprini l’assist giusto che ha permesso poi al senegalese di segnare lo 0-1. Da quel momento la Roma ha tentato il tutto per tutto ma, al di là del gol di Misitano a 18’ dalla fine non è riuscita più di tanto a impensierire Leonardelli. La Fiorentina giocherà la finale di Coppa contro il Torino il prossimo 4 aprile in località da definire (Bologna in pole).

Andrea Giannattasio