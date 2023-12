Parla l’allenatore. Italiano e il Monza: "Ora concentrazione»

Vincenzo Italiano conosce i pericoli. Sa quanto possa essere insidiosa la gara di oggi a Monza. "Sta confermando anche quest’anno di essere una squadra di gran livello, con giocatori di qualità e ben allenati. Andiamo a giocare su un campo molto difficile, ne sappiamo qualcosa dall’anno scorso. In casa va forte ed è pericoloso. Per noi sarà una gara difficile, bisognerà avere la concentrazione al massimo quando loro ripartiranno. In più dovremo affrontare la gara con la voglia di dare continuità ai buoni risultati recenti".

Dall’infermeria non solo buone notizie. "Non recupera Bonaventura, perdiamo Quarta. Però rientra Duncan che sta meglio, Arthur si è allenato a pieno regime e anche Kouame è in crescita". Obiettivo regalarsi un Natale sereno. "Dobbiamo avere questo obiettivo per trascorrere la piccola pausa natalizia nel migliore dei modi. Vogliamo ottenere un risultato positivo".

Alessandro Latini