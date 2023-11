Fiorentina, la novità assoluta nel calcio: tifosi e giocatori guardano insieme il match

Bagno a Ripoli (Firenze), 9 novembre 2023 – Tutti al bar del Viola Park per guardare Kucaricki Fiorentina. La grande novità per il calcio italiano viene introdotta per la prima volta dai viola. Nel locale pubblico che si trova nel centro sportivo molti supporter hanno guardato alla tv la sfida di Conference dei viola. Insieme anche ai giocatori che erano rimasti nel quartier generale per infortuni vari, come Dodo. Davvero qualcosa di unico per la serie A. E in effetti sono stati tanti i supporter che hanno risposto presente.

Il bar del Viola Park è avveniristico come del resto lo è il centro sportivo. Sono decine gli schermi che gli avventori hanno a disposizione per vedere la gara, come nella migliore tradizione degli "sport bar" americani.