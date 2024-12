Bologna-Fiorentina, polemica Pradè-Italiano: “Ho capito tanto dell’uomo". L'ex viola: “Non ho mancato di rispetto nessuno”

Firenze, 15 dicembre 2024 - Il veleno c'è stato nella coda di Bologna-Fiorentina, gara che la squadra viola ha perso per 1-0 al Dall'Ara. Giornata cominciata male. Dopo colazione la notizia della morte della mamma di mister Palladino, la signora Rosa. La Fiorentina - dopo aver recuperato ieri un po' di serenità con il ritorno di Bove al centro sportivo - è piombata di nuovo nel dolore. Il tecnico ha lasciato in fretta e furia il ritiro di Bologna, la squadra è rimasta nelle mani di Stefano Citterio e Federico Peluso. L'avvicinamento non è stato il solito, anche se poi Kean e compagni hanno provato a fare la loro partita, riuscendoci solo nel primo tempo.

Il gol di Odgaard a mezzora dalla fine ha stappato e deciso la gara, che come detto il veleno lo ha riservato al post partita. I fatti. Al fischio finale di Fabbri, Vincenzo Italiano ha esultato in modo smodato. Probabilmente avrebbe voluto fare anche di peggio, ma nel rientrare di corsa verso il tunnel ha più volte esultato, ha strappato un cappellino di lana dalla testa di un addetto e lo ha lanciato verso il pubblico. Gesti che non sono piaciuti alla Fiorentina, che in una giornata di lutto non si aspettava un comportamento così sopra le righe da parte del suo ex allenatore. Daniele Pradè si è presentato così davanti ai microfoni, con parole durissime. "Non mi è piaciuto a fine gara l'atteggiamento di Vincenzo Italiano, non mi è piaciuta la sua esultanza di fronte ai nostri giocatori. L'ho trovata una mancanza di rispetto nei nostri confronti, nei confronti di Raffaele Palladino. Ce la teniamo dentro, e oggi ho capito tante cose dell'uomo. Non ho avuto modo di incontrarlo nel tunnel e non lo voglio nemmeno incontrare adesso. Queste sono le delusioni più grandi, più grandi della sconfitta". Pradè ha lamentato anche la mancata assegnazione di un calcio di rigore da parte dell'arbitro Fabbri sul punteggio di 0-0.

Pronta la replica di Vincenzo Italiano. "Mi unisco a tutti quelli che hanno fatto le condoglianze a Raffaele per la perdita della mamma. Condoglianze da parte di tutto il Bologna ad un collega, mi dispiace molto. Rispondo a Pradè dicendo che anche dopo le ultime partite vinte ho fatto lo stesso. Non ho mancato di rispetto a nessuno, rientro sempre dentro ad aspettare i ragazzi. Ho cercato di evitare qualche comportamento sbagliato entrando subito negli spogliatoi. Pradè per me ha esagerato, in tutte le vittorie sono rientrato dentro lo spogliatoio in questo modo. Se rivede le immagini cambierà opinione di quanto detto stasera".