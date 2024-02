Presentato agli Assi il docufilm di Roberto Davide Papini. Maffei, a un centimetro dal sogno

E’ stato presentato, nella prestigiosa e gremita Sala di Consiglio della società Assi Giglio Rosso, il documentario sulla carriera sportiva di Arturo Maffei, viareggino del 1909 che ha legato il suo nome alla storia della Fiorentina e a quella degli Assi Giglio Rosso. Il docufilm, dal titolo "A un centimetro dal sogno" - realizzato da Roberto Davide Papini per "La Nazione" - ripercorre le gesta da atleta con particolare riferimento alle Olimpiadi del 1936. Maffei partecipò alla gara del salto in lungo e si posizionò al quarto posto, proprio a un centimetro di distanza dal podio.

Maffei, come detto, è legato anche alla storia della Fiorentina. Era il terzo portiere della squadra viola quando il marchese Ridolfi gli propose di cambiare sport. Da giocatore di calcio si dette così all’atletica. Per certi versi però la storia gigliata l’ha scritta davvero. E’ stato il primo portiere a indossare la maglia viola nel corso di un’amichevole contro la Roma. Il documentario ha vinto il premio speciale della giuria "Venicepromex Award" al Festival Sport Movies & TV. Il riconoscimento è stato assegnato da Ficts – la Federazione internazionale per il cinema e la televisione sportiva.

Alessandro Latini