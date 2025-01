Primavera. Anche la Cremonese si inchina

Fiorentina 2 Cremonese 0

FIORENTINA: Vannucchi; Trapani (89’ Turnone), Baroncelli, Kouadio, Scuderi; Ievoli, Gudelevicius (82’ Deli); Bertolini (66’ Keita), Rubino (82’ Elia), Caprini; Braschi. All. Galloppa.

CREMONESE: Malovec; Zilio, Bassi, Pavesi (89’ Gashi); Duca (74’ Achi), Thiandoum (46’ Nahrudnyy), Lordkipanidze, Lottici Tessadri, Spaggiari; Gabbiani (74’ Bielo), Ragnoli Galli (69’ Faye). All. Pavesi.

Arbitro: Lovison di Padova.

Marcatori: 9’ Braschi, 16’ Scuderi.

Il 2-0 con cui la Fiorentina Primavera ha regolato la Cremonese al Viola Park è valso alla squadra di Galloppa il sorpasso ai danni del Sassuolo (sconfitto dall’Atalanta) e il meritato ritorno - con 41 punti - al secondo posto in classifica, che a fine regular season varrebbe la qualificazione dalle semifinali scudetto. Quella che è andata in scena allo stadio Curva Fiesole è stata una gara senza storie, dove Ievoli e soci in appena 16’ hanno regolato la pratica grazie al nono gol in campionato di Braschi (colpo di testa su assist di Caprini) e al bolide dalla distanza di Scuderi sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Da quel momento i viola hanno gestito al meglio la sfida, sfiorando più volte nella ripresa il tris.

"L’approccio è stato perfetto, come avviene da qualche partita a questa parte. I ragazzi sono stati bravi" ha commentato Galloppa. Lunedì alle 16, a Crespellano, il derby col Bologna.

Andrea Giannattasio