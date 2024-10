Promozione. La capolista Cubino in trasferta a Casalguidi Le gare della 5ª giornata di Promozione vedono sfide cruciali e assenze importanti. Squadre come Cubino, Firenze Ovest e Montelupo cercano punti preziosi. In Girone C, Dicomano e Casentino Academy affrontano incontri senza alcuni titolari.