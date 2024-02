Qui lecce. Giallorossi ’feriti’. Per questo temibili. Saranno al completo

Il Lecce arriva alla sfida contro la Fiorentina in un momento non esaltante della sua stagione. La vittoria manca alla squadra di D’Aversa da metà dicembre contro il Frosinone. Da lì in avanti sono arrivate cinque sconfitte e un pareggio contro il Cagliari.

Domani sera i salentini avranno però la rosa al completo. Tornato anche Banda dagli impegni in Coppa d’Africa, potrebbe completare il tridente offensivo con Almqvist e Krstovic. Diversi dubbi a centrocampo, con il solo Blin sicuro di giocare: Gonzalez, Rafia, Oudin e Kaba lottano per altre due maglie. In difesa, davanti a Falcone, spazio a Gendrey, Baschirotto, Pongracic e Gallo.