Qui puskas. Hornyak lo spavaldo: "Pressing e corsa. Fare più di un gol»

Spavaldo. Un aggettivo che si adatta perfettamente a Zsolt Hornyák, tecnico della Puskas Akademia, che alla vigilia della sfida di ritorno con la Fiorentina non ha fatto sconti. Il sogno dell’allenatore è quello di approdare al maxi girone di Conference e le sue sensazioni, dopo il 3-3 al Franchi, sono più che positive: "Neanche in questa seconda partita siamo noi i favoriti. A Firenze siamo riusciti a mettere in pratica tutto quello che avevamo preparato e il 3-3 ci obbliga a dare il massimo. Sono convinto che con la giusta motivazione potremo segnare più di un gol". Ma l’allenatore magiaro è andato addirittura oltre. Lanciando quasi un guanto di sfida: "Nella gara d’andata siamo riusciti a trovare il punto debole della Fiorentina e se Soisalo avesse segnato il 3-0 i viola non sarebbero mai tornati in partita. Guai, però, a pensare di fare catenaccio: anche in casa nostra faremo pressing aggressivo".

Dello stesso avviso, se pur in toni più cauti, il capitano della Puskas Akademia, Roland Szolnoki: "Quella con la Fiorentina è la partita più importante mai affrontata per la nostra società. La gara di Firenze ha dimostrato che qualsiasi cosa può avvenire. Non vediamo l’ora di giocare".

Andrea Giannattasio