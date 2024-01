Rebus attacco, i dubbi di Italiano. Beltran-Nzola, favorito l’argentino . Esterni: Brekalo (quasi) bocciato. Adesso in avanti è il turno di Parisi

È stata una vigilia insolitamente di passo profilo quella che ha scelto di portare avanti la Fiorentina in vista della sfida di Coppa Italia con il Bologna: nessuna dichiarazione (nemmeno ai canali ufficiali) da parte dell’allenatore e ben poche foto anche sparse sui profili social del club riguardanti gli allenamenti della squadra. Segno evidente che per la gara contro i rossoblù - che mette in palio la terza semifinale consecutiva del torneo per i viola - la società ha scelto di lavorare in gran silenzio e lontano da occhi indiscreti. In realtà però, almeno a livello di formazione, non dovrebbe cambiare molto rispetto all’undici che ha perso sabato scorso l’ultima sfida del girone d’andata di campionato a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

Ad eccezione di quattro correttivi, il resto dello schieramento iniziale ricalcherà in gran parte quello visto al Mapei appena tre giorni fa. Certo di un posto dopo quasi un mese di panchina sarà intanto Christensen, che dopo la nottata vissuta da eroe in Coppa contro il Parma (ma da applausi era stata anche la prova in Conference con il Ferencvaros) è pronto a riprendersi il posto tra i pali: davanti al danese, poi, si dovrebbe rivedere - per la prima volta nelle "vesti" di padre - Ranieri, che formerà la coppia centrale assieme a Milenkovic all’interno di una retroguardia completata da Kayode e Biraghi sulle fasce.

A centrocampo scontato sia il ritorno di Duncan dall’inizio che la conferma di Arthur mentre sulla trequarti, complici le scelte ancora una volta obbligate, viaggiano verso la riproposizione sia Ikoné sulla destra che Bonaventura al centro. E sulla corsia mancina? Dopo il buon impatto di Reggio stavolta Parisi potrebbe spuntarla su Brekalo nell’inedito ruolo di esterno alto. Per il ruolo di punta, infine, probabile staffetta tra Nzola e Beltran.

Andrea Giannattasio