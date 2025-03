Retegui non sorride. E Gasp cala il jolly. Ecco De Ketelaere

Le buone notizie che attendeva Gian Piero Gasperini non sono arrivate neanche ieri, con Mateo Retegui rimasto ancora lontano dal gruppo a lavorare a parte. A questo punto la sua convocazione per il match di domenica pomeriggio contro la Fiorentina appare un miraggio. Notizie un po’ più positive sono arrivate da Cuadrado, anche se pure il colombiano ancora non ha ripreso ad allenarsi in gruppo. Dovesse recuperare andrebbe in panchina.

Assenti sicuri dal match del Franchi lo squalificato Ederson (anche Gasperini non sarà in panchina e seguirà la partita da uno Sky Box, al suo posto il vice Gritti), così come gli infortunati di lungo corso Posh, Scalvini e Scamacca. Out anche Palestra, infortunatosi in Under 21, mentre dovrebbe rimandare il rientro pure il difensore Kossounou, in ripresa ma fuori da settimane.

Gasperini viaggia dunque verso un 3-4-2-1 con Carnesecchi in porta. In difesa dovrebbero trovare posto Kolasinac, Hien e Djimsiti. Sulle corsie laterali Zappacosta e Bellanova, in mezzo al campo a far coppia con De Roon dovrebbe essere Pasalic. Dubbi anche sulla trequarti, con Lookman che rientrerà soltanto oggi dalla nazionale ma che comunque dovrebbe scendere in campo. Insieme a lui sulla trequarti Brescianini sembra in vantaggio su Maldini per giocare alle spalle di De Ketelaere. Finiti i centravanti, toccherà al belga ex Milan guidare l’attacco.

