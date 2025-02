Fiorentina, il riepilogo del mercato invernale: tutti gli acquisti e le cessioni

Firenze, 4 febbraio 2025 - Un mese abbondante di trattative, che di fatto hanno rivoluzionato la Fiorentina una seconda volta dopo quanto era accaduto nel corso dell'estate. Daniele Pradè e Roberto Goretti hanno messo a segno sei operazioni in entrata e otto in uscita, alcune di queste anche a sorpresa, come quella di Riccardo Sottil, approdato al Milan nelle ultime ore del mercato.

E' stata una sessione che ha visto protagonista la Fiorentina, che subito ha cercato di portare a casa Folorunsho, designato come sostituto di Edoardo Bove. Via via nel corso dei giorni sono poi arrivati Marì in difesa (una sorta di usato sicuro voluto da Palladino nell'ottica di un passaggio alla difesa a tre), Ndour e Fagioli a centrocampo, Zaniolo in attacco. La Fiorentina ha rinunciato a Ikoné e Kouame per far posto al ritorno del trequartista massese, a questo punto fortemente indiziato anche per giocare al posto di Kean. E poi Valentini, accolto a parametro zero dal Boca Juniors ma ritenuto non pronto visto il lungo stop. E' andato al Verona per fare esperienza in Serie A.

Nell'ultimo giorno ha trovato una sua collocazione anche l'ex capitano Biraghi, approdato a prezzo di saldo al Torino, che potrà riscattarlo la prossima estate per 1 milione di euro. Salutato Quarta da tempo, hanno salutato anche Kayode, Christensen e, come detto, anche Sottil. Da segnalare la non cessione di Comuzzo. Commisso è rimasto fermo sulla sua richiesta di 40 milioni, che non sono mai arrivati dal Napoli.

Acquisti

Nicolas Valentini – Titolo definitivo a parametro zero dal Boca Juniors

Micheal Folorunsho – Prestito oneroso (1 milione), riscatto condizionato a 8 + un altro milione di bonus al Napoli

Pablo Marì – Titolo definitivo, 1,5 milioni dal Monza

Cher Ndour – Titolo definitivo a 5 milioni, 40% sulla futura rivendita al PSG

Nicolò Zaniolo – Prestito a 3,2 milioni, obbligo di riscatto a 15 milioni con il 60% delle presenze

Nicolò Fagioli - Prestito oneroso a 2,5 milioni con obbligo di riscatto a 13,5 + 3 di bonus + 10% su futura rivendita

Cessioni

Martinez Quarta – Titolo definitivo, 6,5 milioni più bonus al River Plate

Michael Kayode – Prestito oneroso a 500.000 euro, diritto di riscatto a 17,5 milioni + bonus per il Brentford

Jonathan Ikoné – Prestito oneroso a 1 milione, diritto di riscatto a 8 milioni + bonus al Como

Oliver Christensen – Prestito gratuito alla Salernitana

Christian Kouame – Prestito gratuito all'Empoli

Nicolas Valentini – Prestito gratuito al Verona

Cristiano Biraghi – Prestito gratuito, diritto di riscatto a 1 milione per il Torino

Riccardo Sottil - Prestito oneroso con diritto di riscatto a 10 milioni per il Milan