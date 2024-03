"Rinviata Atalanta-Fiorentina per grave malore del dg Barone: sfida da recuperare a maggio"

E’ stata rinviata Atalanta-Fiorentina, che era in programma alle 18 di ieri al Gewiss Stadium, dopo il grave malore che ha colpito Joe Barone, dg della Viola. Il dirigente, che si è sentito male nelle ore precedenti la partita, è stato ricoverato d’urgenza in gravi condizioni al San Raffaele di Milano e tutta la Fiorentina, con lo staff, ha raggiunto poi l’ospedale (servizio in Qn).

Non è ancora dato sapere quando la sfida saltata possa essere recuperata, dato il fittissimo calendario che impegna anche la Dea, in corsa come la squadra toscana in Coppa. L’ipotesi più probabile è che la data possa essere fissata nella seconda metà di maggio, quando poi si potrà chiarire anche il cammino europeo delle due squadre.