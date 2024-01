Rivoluzione attacco. Ngonge si vede viola. Nzola non è incedibile

La stretta per Ngonge (e nelle intenzioni della Fiorentina, anche per Faraoni) dovrebbe arrivare fra domani e giovedì. Due le strade che la società viola può percorrere. Primo: trattare solo – come vorrebbe il Verona – il cartellino dell’esterno offensivo e spendere una cifra vicina ai 12 milioni di euro (contro i 14 richiesti). Secondo: allargare l’investimento includendo nella trattativa Faraoni e programmando un esborso intorno ai 15 milioni di euro da perfezionare fra gennaio e giugno.

La strada per Nonge in ogni caso pare scritta, mentre per il secondo esterno (con Stengs favorito del Feyenoord) bisognerà aspettare quello che potrebbe – ma non è detto – succedere sul fronte delle uscite. E qui il discorso rimette al centro Ikonè, giocatore che specie in Francia può portare a Firenze proposte d’acquisto interessanti.

Restando ai viola destinati a lasciare Firenze, nelle prossime ore, Fiorentina e Dinamo Zagabria proveranno a chiudere il passaggio di Brekalo. Prestito con diritto di riscatto, la formula che si punta a utilizzare. La stessa che la Fiorentina sfrutterà per salutare (almeno fino a giugno) il difensore Pierozzi.

Andiamo all’attacco, alla questione punta centrale. Non si tratta, è bene precisarlo subito, di una manovra facile da realizzare e il concetto che con Nzola e Beltran in rosa (ovvero senza l’addio di uno dei due) non ci saranno innesti di nuovi numeri nove. Ipotesi: se la Fiorentina dovesse in qualche modo piazzare Nzola (Empoli?), allora si proverà a riparlare con la Salernitana di Dia. Senza comunque trascurare il fatto che già in estate il club campano aveva fatto sapere alla Fiorentina che Dia si sarebbe mosso solo a titolo definitivo e per una cifra vicina ai 15 milioni. Diverso il discorso a livello finanziario se il club viola tornerà a parlare di mercato con la Juve: il prestito di Kean è una pista da seguire con attenzione.