"Roma e Fiorentina: Prove generali e premiazione per il secondo scudetto consecutivo" Prove generali per la finale di Coppa Italia e premiazione per il secondo scudetto consecutivo del club giallorosso al "Tre Fontane" di Roma. Roma e Fiorentina si sfideranno prima della finale, con la Roma pronta a ricevere il trofeo di campionesse d'Italia.