Sarri: “Fiorentina? L’unico modo di andarci è suonare il campanello al Viola Park e vedere se qualcuno apre” Alla presentazione del Memorial Niccolò Galli” interviene il tecnico toscano, premiato con Bergomi e Caressa. “La società viola negli ultimi anni non mi ha cercato. Le voci su di me al Bologna? Le leggo sui giornali, ma non c’è stato nessun contatto”