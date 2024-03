Savino Del Bene a segno. Chieri regge solo un set

REALE MUTUA CHIERI

1

SAVINO DEL BENE

3

REALE MUTUA FENERA CHIERI: Rolando, Morello, Spirito (L1), Skinner 19, Jatzko, Grobelna 14, Kingdon 2, Anthouli, Gray 1, Kone (L2) n.e., Omoruyi 10, Zakchaiou 14, Weitzel 3, Malinov 1. All.: Bregoli.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Alberti 8, Herbots 8, Zhu Ting 12, Ruddins 4, Di Iulio, Villani n.e., Ognjenovic 2, Parrocchiale (L1), Armini (L2) n.e., Nwakalor n.e., Washington n.e., Carol 17, Antropova 26, Diop 1. All.: Barbolini.

Arbitri: Boris – Giardini.

Parziali: 22-25, 19-25, 25-22, 22-25.

CHIERI - Con la vittoria a Chieri la Savino Del Bene sorride due volte: per il quarto successo consecutivo in campionato, e perché in classifica la distanza dal secondo posto si riduce a -1 dalla coppia Milano e Novara. Le biancoblù hanno tenuto in mano il match più di quanto non dicano i parziali; anche quando la squadra piemontese, in corsa per la conquista della Coppa Cev, ha spinto sull’acceleratore, Scandicci è riuscito a scrollarsela di dosso. Solo nel terzo set ha rallentato il ritmo lasciando che le avversarie si sfogassero. Antropova (MVP), top scorer con 26 punti (5 ace) e il 47% degli attacchi vincenti, è stata irresistibile, così come Carolina Da Silva (17 punti, 3 ace) con la quale ha formato una coppia d’oro anche a muro. A doppia cifra pure Zhu Ting (12), uscita sul 13-12 del quarto set per Ruddins, apparsa anche lei decisiva al momento giusto. Ma anche le altre hanno offerto una prova di spessore. Delle piemontesi, una spanna al di sopra Skinner, Grobelna e la centrale Zakchaiou che ha conteso a Carol l’Oscar di migliore nel ruolo. Primo set: dopo il 6-6 Chieri si porta avanti con Scandicci a ruota fino al 18 pari quando quest’ultimo se ne va e firma l’1-0. Nel secondo sono le piemontesi a rincorrere, ma senza successo. Nel terzo si migliorano in ricezione e a muro e riducono meritatamente le distanze. Sul 2-1 c’è equilibrio fino al 13-14 per le padrone di casa, poi Scandicci cambia marcia e controlla.

f. m.