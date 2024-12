Senza Bove tutto più difficile. E la squadra ha perso lucidità

Palladino l’aveva detto: arriveranno tempi più difficili. Così, dopo la sconfitta di Bologna e il pareggio di Guimaraes, è arrivato anche il ko contro l’Udinese. Alcuni segnali li avevamo già colti, ma è stata l’assenza di Bove, un’assenza che nessuno immaginava così pesante, a togliere quel collante che dava equilibrio a tutta la squadra. O si trova un sostituto all’altezza oppure è necessario cambiare qualcosa e schierare un centrocampo a tre. La condizione fisica è in calo, lo si vede anche a occhio nudo. E fare risultato quando non sei lucido diventa più complicato. Gli errori sui gol, soprattutto quello di Ranieri sul pari dell’Udinese, ne sono una dimostrazione. Per non parlare poi di quelli sottoporta, senza quel cinismo che aveva contraddistinto la squadra, con gli ultimi venti minuti in avanti spinti più dai nervi che dalla lucidità. Adesso, in attesa del mercato, è necessario ricompattarsi. Anche perchè fra sei giorni c’è già la Juventus.