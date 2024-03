Serie A femminile. Il Sassuolo sorprende le viola. Beffa di Beccari nel recupero

SASSUOLO

1

FIORENTINA

0

SASSUOLO (4-3-1-2): Durand; Orsi, Filangeri, Pleidrup, Philtjens; Pondini (dal 79’ Simon), Missipo, Prugna; Kullashi (dal 46’ Mihelic); Sabatino (dal 70’ Beccari), Clelland (dal 87’ Monterubbiano). All. Piovani

FIORENTINA (4-4-2): Baldi; Erzen (dal 62’ Tucceri Cimini), Georgieva, Agard, Faerge; Severini, Johannsdottir (dal 62’ Lundin); Catena, Mijatovic (dal 62’ Bellucci); Longo (dal 78’ Hammarlund), Janogy (dal 85’ Tortelli). All. De La Fuente

Arbitro: Poli

Rete: 91’ Beccari

SASSUOLO - Comincia con un passo falso la Poule Scudetto della Fiorentina Femminile che inciampa in trasferta contro il Sassuolo. Gol partita che arriva in pieno recupero e che porta la firma di Chiara Beccari, attaccante in prestito dalla Juventus.

Gara complicata per le ragazze di De La Fuente, orfane di Boquete e autrici di un primo tempo a corrente alternata. Occasioni da entrambe le parti, ma due clamorose se le divora la grande ex Daniela Sabatino. Nella ripresa la Fiorentina si presenta diverse volte dalle parti di Durand, senza però riuscire a trovare la giocata per stappare il match. La doccia fredda in pieno recupero, con un pallone perso in modo sanguinoso dopo una punizione a favore. Beccari supera un’avversaria e batte Baldi.

"Devo fare i complimenti al Sassuolo - spiega De La Fuente a fine gara -, nel primo tempo ha fatto meglio di noi. Sembrava una partita da 0-0, era quasi finita. Siamo state contratte, la prestazione non è stata buona. Se perdiamo le certezze non portiamo punti a casa. Il percorso è lungo ma questi punti pesano. Ripartiamo da zero, sapevamo che il raggiungimento della finale di Coppa Italia avrebbe potuto portare un po’ di distrazione". Fiorentina con ancora dieci punti di vantaggio sulle neroverdi, il terzo posto porterà in Champions League e deve essere assolutamente difeso.

Alessandro Latini