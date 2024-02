Serie b. Pisa, beffa nel recupero: Venezia c’è

Si è giocata la giornata numero 26 del campionato di serie B.

Sconfitta beffa per il Pisa che lascia i tre punti al Venezia, in pieno recupero (92’) e vede ricomplicarsi la classifica. I veneti erano andati in vantaggio con Pohajanpalo (17’ della ripresa), ma Bonfanti era stato bravo a rimettere il match in carreggiata dopo una manciata di minuti. Al 47’ il lampo di Olivieri per l’1-2 finale.

Oggi si chiude la giornata con il posticipo fra Modena e Spezia.

I risultati. Brescia-Reggiana 0-0; Cittadella-Catanzaro 1-2; Cremonese-Palermo 2-2; FeralpiSalò-Ascoli 0-1; Sudtirol-Bari 1-0; Como-Parma 1-1; Pisa-Venezia 1-2; Ternana-Lecco 0-0; Cosenza-Sampdoria 1-2 (giocata venerdì); Modena-Spezia (oggi, ore 16.15).

La classifica. Parma punti 55; Venezia 48; Cremonese 47; Palermo e Como 46; Catanzaro 42; Cittadella 36; Modena e Brescia 34; Bari 33; Cosenza 32; Sudtirol, Reggiana e Sampdoria* 31; Pisa 30; Ternana e Ascoli 26; Spezia 25; Feralpisalò e Lecco 21.

* Sampdoria penalizzata di due punti.