Serie D, San Donato stop. Sotto di due reti dopo 56’. Ko in casa con Altopascio

S. DONATO TAVARNELLE

1

TAU ALTOPASCIO

2

S. DONATO TAVARNELLE: Manzari; Sichi (54’ Forconi), Nobile, Videtta, Giubbolini; Marianelli (73’Papalini), Di Blasio (54’Belli), Calamai (80’ Petronelli); Barazzetta, Neri, Bellini (58’ Panicucci). All: Collacchioni

TAU CALCIO ALTOPASCIO: Di Biagio; Meucci, Zini, Quilici, Antoni; Bernardini, (74’ Alessio), Bruno (61’ Malva82’ Biagioni), Piccini (68’ Manetti); Capparella; Andolfi, Odianose (61’ Bruzzo). All: Venturi

Arbitro: Arnese di Teramo

Reti: 38’ Bruno, 56’ Capparella (rig.), 64’ Panicucci

Note: espulso 76’ Bruzzo, ammoniti: Manzari, Odianose, Piccini, Meucci, Capparella, Collacchioni (allenatore), Papalini, Andolfi

In superiorità numerica per una ventina di minuti a causa del rosso diretto a Bruzzo, il San Donato Tavarnelle non riesce a raddrizzare una gara riaperta dopo essere andato sotto di due reti. Chiantigiani incisivi soltanto nella ripresa e con Altopascio che ha controllato una partita non certo emozionante. Così per il San Donato Tavarnelle, reduce da tre vittorie nelle ultime tre gare di campionato, è arrivata la sconfitta tra le mura amiche. Nei minuti iniziali non si hanno brividi se non per le folate di freddo gelido. Manzari viene ammonito per essere uscito fuori dall’area con le mani. Al 20’ Bruno calcia su punizione, la palla lambisce il palo. Al 29’ contropiede di Andolfi, Capparella servito in area non ne approfitta. Al 32’ Di Biagio para in due tempi su Calamai dal limite. Al 38’ il gol: azione insistita sulla sinistra, pallone nel mezzo e dopo alcuni rimpalli, Bruno in semirovesciata insacca.

Si riparte e al 51’ Odianose spara a botta sicura da breve distanza, Manzari devia in angolo miracolosamente. Al 56’ il raddoppio su rigore realizzato da Capparella. Sul due a zero i chiantigiani trovano l’orgoglio: al 64’Barazzetta dalla sinistra mette il pallone nel mezzo, Panicucci con una torsione, di testa insacca . Al 76’ Bruzzo si fa espellere e nonostante la superiorità, il San Donato Tavarnelle non riesce a essere pericoloso.

AnSet