Sette giorni per ricaricare le pile. Speedy Nico, occasione recupero. Chi è in riserva può tirare il fiato. E domenica la sfida contro l’Inter

Archiviata la trasferta in Arabia Saudita, la Fiorentina è tornata in città nel pomeriggio di venerdì (atterrando a Bologna) e mister Italiano ha concesso un po’ di riposo ai calciatori. Squadra libera infatti ieri e oggi, con la ripresa dei lavori in programma domani. C’è ancora delusione per l’esito della semifinale di Supercoppa ma i viola devono voltare pagina e pensare ai prossimi impegni, dato che la squadra resta in corsa per tre obiettivi. Domani pomeriggio dunque Biraghi e compagni scenderanno in campo al Viola Park per iniziare una settimana di allenamenti che porterà a Fiorentina-Inter, in programma domenicaa alle 20:45. Proprio domani sera, peraltro, i nerazzurri giocheranno la finale col Napoli, per provare a conquistare il primo trofeo stagionale.

Questa settimana intera di lavoro sarà importante per fare passi avanti nella condizione di alcuni calciatori e per provare a recuperarne altri, su tutti Nico Gonzalez. A Riad l’argentino è andato in panchina, più per l’eventualità relativa ai rigori che per entrare in campo a gara in corso. Italiano spera di avere a disposizione il suo numero 10 contro la squadra di Simone Inzaghi, almeno per uno spezzone di partita. Con ogni probabilità infatti Nico andrà in panchina anche domenica ma se avrà almeno 20/30 minuti nelle gambe la Fiorentina potrà contare su una preziosa arma in più. Un vero e proprio valore aggiunto.

Anche Bonaventura proverà a sfruttare questa settimana per migliorare la condizione e provare a tornare nella sua miglior versione, ovvero quella pre-infortunio. Discorso simile per Arthur, un altro giocatore fondamentale per la squadra di Italiano. Dopo l’Inter, in campionato i viola giocheranno contro Lecce, Frosinone, Bologna ed Empoli, per poi affrontare un ciclo di ferro caratterizzato dalla sfide con Lazio, Torino, Roma, Atalanta, Milan e Juventus.

Alessandro Guetta