Società amiche sugli spalti, ma su posizioni dirigenziali diverse. E anche Cairo fa il tifo. Chi l’avrebbe detto...

Lo zampino ce lo ha messo il destino. Il calcio è così, può darsi anche che tu debba ritrovarti a tifare per un società con cui, negli ultimi anni, problemi e frecciate non sono mancate. E’ il caso del Torino, che sogna il ritorno in Europa e per farlo ha bisogno che la Fiorentina vinca la Conference League domani sera ad Atene contro l’Olympiakos. Intendiamoci, per la squadra viola e per Rocco Commisso è l’ultimo dei problemi. A tutto stanno pensando nel clan viola tranne che a fare un potenziale e indiretto favore al Torino.

Urbano Cairo che fa il tifo per Rocco Commisso. Suona persino strano. Sponda granata si sono già lasciati andare a dichiarazioni pubbliche nelle ultime ore, chissà se ci avrà pensato anche il presidente della Fiorentina, che già oggi raggiungerà i suoi ragazzi ad Atene per vivere la vigilia e il match day insieme al gruppo. Cairo ha toccato l’argomento dopo la roboante vittoria contro il Milan della penultima giornata. Il tonfo di domenica contro l’Atalanta (complice il pareggio del Napoli) non gli ha tolto la soddisfazione del nono posto e una speranza europea. "Se ora bisogna tifare la Viola? - rispose Cairo -, certo. Siamo gemellati". Tirando in causa il gemellaggio fra le due tifoserie. Loro sì, sicuramente contenti di farsi favori a vicenda.

Il rapporto fra le due proprietà non è mai decollato, anche se inizialmente sembravano essere d’accordo nella partita dei diritti televisivi. Siamo alle primissime battute dell’avventura di Rocco Commisso a Firenze, idillio durato pochissimo. Poi solo scontri, più che altro mediatici. Carte bollate, sfide in campo e in tribunale. Fra le due società nessun affare recente. Adesso questo ‘regalo’ che Commisso potrebbe fare proprio a Cairo. Il Torino manca dall’Europa dalla stagione 2019/2020, quando tentò l’accesso all’Europa League ma dovette arrendersi nello spareggio decisivo contro il Wolverhampton. I tifosi granata tornerebbero volentieri a disputare una competizione europea come la Conference League. Quelli della Fiorentina - manco a dirlo - la prossima stagione la lascerebbero volentieri in dote dopo due finali conquistate nelle ultime due edizioni. Vorrebbe dire aver alzato la coppa sotto il cielo di Atene ed essere volati nella prossima edizione della rinnovata Europa League. Soluzione che metterebbe d’accordo tutti.

Per una volta - e possiamo metterci la mano sul fuoco - anche Commisso e Cairo. e sarebbe anche una bella iniezione di autorevolezza, in campo europeo, del calcio di casa nostra. Sempre troppo bistrattato per la presunta ’inferiorità’ rispetto alla Premier. Questione di punti di vista.