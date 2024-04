Sottil corre sull’esterno. C’è Bonaventura al centro

Vincenzo Italiano sembra ormai aver fatto la sua scelta. Più nei fatti, che (per adesso) nelle parole. Il riferimento va alle competizioni da privilegiare rispetto al campionato, con la Coppa Italia che in tal senso - al pari della Conference - sembra ad oggi essere nella testa del tecnico uno degli obiettivi più caldi da portare in fondo a una stagione che può ancora regalare risvolti di gloria. Ecco perché per il match di stasera contro l’Atalanta, andata delle semifinali del torneo nazionale, l’allenatore pare pronto a gettare nella mischia tutti quegli elementi di rilievo che per scelta tecnica, forma fisica precaria o semplicemente per squalifica non sono potuti scendere in campo contro il Milan.

A conti fatti, rispetto alla sfida con i rossoneri, potrebbero essere fino a sei i cambi rispetto all’undici titolare di sabato: più del 50% delle pedine (numero che arriva fino al 60%, se si considerano soltanto i giocatori di movimento) per ottenere un risultato di prestigio e provare a dare un chiaro indirizzo alla qualificazione già nel match del Franchi. In porta non si prescinderà da Terracciano – chiamato agli straordinari nonostante la convocazione di Christensen – mentre in difesa si dovrebbero rivedere sia Kayode sulla destra che Ranieri al centro, con Milenkovic e Biraghi pronti a completare il reparto.

In mediana pare scontato il ritorno di Arthur (rimasto in panchina per tutta la gara col Diavolo), con al suo fianco il rientro dal 1’ di Bonaventura, ex di turno ma a rischio squalifica in vista della gara di ritorno (Jack è uno dei tre diffidati viola assieme a Infantino e Nzola). Rotazioni sulla trequarti, con Gonzalez, Beltran e Sottil (ma occhio a una possibile chance per Ikoné) che supporteranno in attacco il bergamasco Belotti. A impreziosire una serata che Firenze vuole fare entrare nella storia ci saranno sugli spalti circa 19.000 tifosi, numero che comprende anche 700 sostenitori in arrivo dalla Lombardia.

Andrea Giannattasio