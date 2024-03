Tennis. Campionati toscani. In 740 al Match Ball. I favoriti sono due

Record di partecipanti, con ben 740 iscritti, nel torneo Open di pre qualificazioni Bnl d’Italia 2024 (montepremi 25.610 euro). La manifestazione è valida come 46esima edizione dei Campionati toscani assoluti e si sta svolgendo al Match Ball Firenze. Conclusione con le finalissime sabato 30 marzo. Verranno assegnati anche i titoli regionali e andrà a conclusione il torneo di Terza categoria per premiare con lo scudetto toscano i vincitori. Inoltre verranno assegnati alle coppie vincitrici del doppio i pass per il torneo che si svolgerà a Roma e il titolo toscano.

"Numeri impressionanti che dimostrano che venire al Match Ball Firenze è molto gradito - spiega il vicepresidente Leonardo Casamonti - con oltre 300 giocatori di Seconda categoria di cui 108 al femminile e oltre 200 al maschile. Tra i favoriti un Prima categoria c’è il quotato Bonadio e il nostro Daniele Capecchi che cercherà di difendere il titolo vinto l’anno scorso" .

Francesco Querusti