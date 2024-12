Tifo come ai vecchi tempi. La carica dei tremila viola. Italiano: saluto particolare

La marea viola è pronta a mettersi in marcia da metà mattinata. Alla fine saranno oltre 3.000 i tifosi della Fiorentina presenti al Dall’Ara, che in generale presenterà una buonissima cornice di pubblico con più di 25.000 spettatori. Ma il settore ospiti si farà sentire. Eccome. Biglietti andati a ruba e polverizzati nel giro di poche ore. Segno tangibile dell’entusiasmo che si respira in questo momento intorno ai ragazzi di Palladino. Qualcuno ha trovato posto anche in altri settori. Va bene qualsiasi biglietto pur di entrare al dall’Ara per sostenere la Fiorentina.

La partenza dei gruppi organizzati è fissata intorno alle 11. Trasferta agevole, relativamente corta. Un’ora o poco più per arrivare a Bologna. Altri hanno scelto il treno. Soluzione altrettanto comoda. L’importante è esserci, vivere il momento in prima persona. Stare accanto a una squadra che umanamente ha già lasciato il segno sulla tifoseria. Il prepartita vivrà molto anche sul mood del settore ospiti nei confronti di Vincenzo Italiano. Sul suo operato alla guida della Fiorentina negli ultimi tre anni i tifosi sono divisi. Sui social e sul web in particolar modo. E’ stata un po’ la settimana della resa dei conti fra le due ‘fazioni’. Si va da chi lo ha sempre ritenuto il valore aggiunto della Fiorentina a chi non ha mai visto qualità nel suo modo di allenare, incaponendosi spesso in un sistema di gioco che talvolta ha penalizzato i risultati. C’è di tutto nel variegato mondo social. Pareri e opinioni rispettabili. Ma con la curva Italiano ha sempre avuto un rapporto franco, schietto, di stima e fiducia reciproca.

Nei confronti avuti ci ha sempre messo la faccia. Probabilmente la finale di Atene gli brucia ancora dentro. L’ha persa in malo modo, è stato l’ultimo atto di un triennio intenso. Vissuto comunque a tutto gas.

Per questo la sua vecchia curva lo saluterà di certo con un applauso, anche se oggettivamente l’attenzione poi si sposterà altrove. La Fiorentina vola, l’appoggio e gli incitamenti saranno tutti per mister Palladino e i suoi ragazzi. Non solo i 3.000 di Bologna. C’è chi si organizzerà con gli amici, chi seguirà la partita nei locali. La sfida è di quelle da circoletto rosso, che possono svoltare un intero campionato. E oggi la voglia di Fiorentina è tanta, con una classifica da brividi e un gruppo che emoziona. Chissà che non sia la volta buona per spiccare davvero il volo. Anche se Palladino tiene tutti con i piedi per terra.

Alessandro Latini