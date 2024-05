Tifosi: in 9mila in trasferta da Firenze. Atene e stadio Franchi. Un record tira l’altro

La marea viola è pronta a mettersi in marcia. In barba alle difficoltà logistiche per raggiungere Atene, saranno oltre 9.000 i fiorentini al seguito dei ragazzi di Italiano. La voglia di esserci è stata troppo più forte dei costi e delle problematiche. Ieri sera il club viola ha di fatto preannunciato il sold out del settore dedicato ai tifosi viola. Restano in vendita poche decine di biglietti entro le 17.00 di oggi. Poi la vendita online chiuderà. Eventuali codici residui saranno gestiti presso il Fiorentina Point. In questo modo la tifoseria ha lanciato il messaggio più bello alla squadra: crederci fino in fondo, lottare su ogni pallone. Alle spalle del gruppo squadra ci sarà davvero un muro completamente viola. Anche perché i ragazzi della Fiesole stanno lavorando da settimane per allestire uno spettacolo coreografico da brividi. Lo hanno promesso alla squadra e manterranno il patto come hanno sempre fatto.

Parallelamente va avanti l’organizzazione per seguire anche la partita da Firenze. Da giorni ufficiale l’apertura del ‘Franchi’ come accadde dodici mesi fa per la finale contro il West Ham. Da ieri è iniziata anche la vendita dei biglietti, al costo di 5 euro. E il boom è stato immediato. In sole tre ore di vendita sono stati venduti 10.000 tagliandi. Dato chiaro, entro pochi giorni anche il Franchi si avvicinerà al sold out, che oggi è intorno alle 34.000 presenze complice la chiusura della Curva Ferrovia (furono 32.065 gli spettatori dello scorso anno). Altri tifosi potranno eventualmente seguire la partita nei bar del Viola Park (servirà la prenotazione, la Fiorentina comunicherà i dettagli nelle prossime ore), altri ancora davanti ai maxischermi che saranno allestiti in locali all’aperto e in punti strategici della città. L’obiettivo comune è festeggiare tutti insieme nella notte fiorentina, magari attendendo il ritorno della squadra da Atene.

Alessandro Latini