"Tifosi Viola: Denunce su Trattamento Ricevuto a Ferencvaros"

"Donne perquisite da personale maschile, persone a piedi nudi per terra, indicazioni disattese, monetine sequestrate, tassisti disonesti". Sono solo alcuni dei comportantamenti che itifosi viola hanno denunciato in relazione al trattamento ricevuto in occasione di Ferencvaros-Fiorentina. Le Associazioni del tifo organizzato hanno così deciso di chiedere che la "Fiorentina segnali il trattamento all’Uefa e si faccia indicare per le prossime partite l’esatto disciplinare relativo al trattamento al quale si deve sottoporre il tifoso".