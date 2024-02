Torneo Viareggio Cup. Pericolo Carrarese. Serve una conferma

Tornerà in campo questo pomeriggio alle ore 15 la Fiorentina Under-18, che dopo la scorpacciata di gol di lunedì contro la Stella Rossa oggi affronterà la Carrarese nella seconda giornata della fase a gironi della Viareggio Cup. Per la formazione di Papalato, in caso di successo anche sulla squadra gialloblù (sconfitta 6-0 due giorni fa dal Beyond Limits), c’è già la possibilità di centrare con un turno di anticipo la qualificazione agli ottavi di finale della competizione, in programma martedì prossimo. Per farlo Cuomo e compagni potranno sfruttare anche nel turno odierno il fattore campo, visto che il match tra i baby viola e gli apuani andrà in scena sul sintetico del ’Davide Astori’, all’interno del Viola Park. La Fiorentina chiuderà quindi i suoi appuntamenti nel gruppo 2 venerdì, sempre alle 15 e a Bagno a Ripoli, contro i nigeriani, al momento in testa alla classifica in virtù della differenza reti complessiva.

L’obiettivo della Fiorentina, semifinalista della scorsa edizione, è quello di migliorare il piazzamento dello scorso anno tornando in finale (cosa che non accade dal 2018) e, possibilmente, vincere il trofeo in palio a ben trentadue anni di distanza dall’ultima volta.

A. Giann.