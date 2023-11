Tra rotazioni e certezze. In porta c’è Christensen

Assillato dall’esigenza di ritrovare quanto prima la via del gol (dopo 270’ a secco in A), di mettere un ulteriore mattone sulla strada che porta al primo posto del gruppo F e, al contempo, dalla premura di far rifiatare qualche pezzo da novanta in modo da averlo a disposizione domenica per la delicatissima sfida contro il Bologna. Sono ore complesse quelle che sta vivendo Vincenzo Italiano, che se da un lato spera di sfruttare l’Europa come il trampolino migliore per riprendere confidenza con la rete, dall’altro ha già in parte la mente proiettata al prossimo turno di campionato contro i rossoblù, che arriveranno a Firenze lanciatissimi con una settimana extra-large di riposo (l’ultimo impegno della squadra di Motta risale addirittura a venerdì scorso). Anche per questo motivo l’allenatore, nell’undici di partenza che questa sera affronterà il Cukaricki, sembra intenzionato a operare in partenza un robusto turnover.

Una rotazione che comprenderà tutti i reparti ma che dovrà fare anche i conti con alcune assenze in parte annunciate: tralasciando i lungodegenti Dodo e Castrovilli, all’appello per la trasferta di Leskovac mancano Kayode e Beltran: l’argentino non è stato convocato a causa di un trauma contusivo all’emicostato sinistro riportato nella partita di domenica con la Juventus ed è rimasto a lavorare al Viola Park in vista dei prossimi impegni mentre il terzino, dopo i guai alla caviglia accusati nel match d’andata coi serbi, ha ripreso solo ieri a lavorare sul campo.

Per il resto l’undici che affronterà stasera il Cukaricki rischia di presentare fino a nove cambi rispetto alla squadra che ha iniziato il match con i bianconeri: in porta si rivedrà Christensen mentre in difesa la convocazione last-minute di Pierozzi sembra essere un chiaro segnale che il 2001 può trovare spazio nello schieramento titolare. Sempre per ciò che riguarda il reparto arretrato, Italiano pare intenzionato a rispolverare dal 1’ Milenkovic e a far esordire dall’inizio Mina dopo la manciata di minuti collezionati contro la Vecchia Signora. Sulla sinistra ballottaggio tra Biraghi e Ranieri, con l’ex Salernitana che stavolta pare favorito.

In mezzo al campo non si dovrebbe prescindere dalla coppia formata da Lopez e Mandragora mentre in attacco dietro a Nzola, unica punta disponibile, possibile la conferma di Barak con ai suoi lati Ikoné e uno tra Brekalo (in vantaggio) e Sottil.

Andrea Giannattasio