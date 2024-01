Tutti gli affari possibili. Faraoni, Barak e la punta. Supermercato a tinte viola

Obiettivo Supercoppa e possibilmente con qualche volto nuovo a disposizione. E i giorni ’forti’ per il mercato viola potrebbero essere quelli di domani e dopodomani.

Ngonge e Faraoni. Il doppio affare con il Verona è ancora possibile, anche se il Napoli ha iniziato a spingere forte nella direzione dell’esterno. Occhio alle sorprese.

Beste e Stengs. Piste concrete ma non a buon prezzo. Per arrivare a uno dei due, la Fiorentina cercherà di mettere in cassa soldi da qualche cessione. Occhio a Ikonè che può portare una quindicina di milioni (dal mercato frencese).

Brekalo saluta. Dopo quattro giorni di trattative, oggi dovrebbe essere il giorno di Brekalo alla Dinamo Zagabria. Prestito con diritto di riscatto, la formula.

Barak, doppia chance. Due le proposte per il giocatore che la Fiorentina ha intenzione di valutare. La prima è quella del Napoli, la seconda è arrivata ieri dal Torino. Barak può partire davanti a un’offerta di 10 milioni.

Baby Karol Borys. Giovane (17 anni) seguito dai viola dall’estate scorsa, secondo i giornali sportivi polacchi lo Slask Wroclaw lo avrebbe già ceduto alla Fiorentina per 2 milioni di euro.

La voce su Gil. L’esterno spagnolo del Tottenham è accostato alla Fiorentina. Operazione economicamente abbordabile. Ma la concorrenza è forte e può innescare un’asta al rialzo.

Kean, Belotti e il Cholito. Nomi di attualità solo se si muoverà uno fra Beltran e Nzola. Il preferito è senza dubbio il bianconero. Più facile, però, trattare con la Roma il Gallo.