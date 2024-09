Tutto il viola in Nazionale. Bove e Kayode con l’under. Kean corre per Spalletti

La notizia è che, a meno di clamorosi ritardi, Raffaele Palladino potrà di nuovo contare su tutti i giocatori convocati dalle rispettive Nazionali in questa pausa al massimo per mercoledì 11 settembre, ovvero a quattro giorni dal ritorno in campo della Fiorentina a Bergamo contro l’Atalanta (la Lega ha ufficializzato che il match coi nerazzurri si giocherà domenica 15 alle tre pomeridiane).

Rispetto agli anni passati però in questa prima sosta il club ha potuto tirare un sospiro di sollievo per due motivi: primo perché i giocatori destinati a rientrare più tardi dagli impegni con le proprie Selezioni non metteranno piede a Firenze troppo a ridosso del delicato scontro diretto con la formazione di Gasperini - in passato, con le partenze dei sudamericani, alcuni calciatori erano stati costretti a tornare in Italia anche a sole 48 ore dal successivo impegno in Serie A - e poi per il fatto che stavolta la diaspora dal Viola Park è stata limitata.

In tutto infatti hanno risposto alle chiamate delle Nazionali otto tesserati, uno dei quali (Martinelli) fin qui mai utilizzato. Gli altri elementi che hanno già lasciato Firenze sono Kean, Bove, Kayode, Comuzzo, Pongracic, Kouame e Richardson. I fari più luminosi saranno quelli puntati sul centravanti: reduce da tre reti in cinque gare, l’ex Juventus - tornato a Coverciano dopo nove mesi - guiderà l’attacco dell’Italia nelle sfide di Nations League con Francia e Israele (si giocherà il 6 a Parigi e il 9 a Budapest) nella speranza di tornare a segnare anche con la Nazionale (l’ultima sua esultanza in azzurro è datata 8 settembre 2021, quando realizzò una doppietta alla Lituania).

In Under 21 occhio a quello che faranno Kayode e il neo arrivato Bove, che con San Marino (il 5) e Norvegia (il 10) si giocheranno una fetta importante di qualificazione agli Europei di categoria. Nelle altre giovanili azzurre Comuzzo sarà impegnato in Under-20 con Repubblica Ceca e Germania mentre Martinelli con l’U19 se la vedrà in amichevole con Inghilterra e i pari età tedeschi.

Tra i "big" resta da capire quale sarà l’impiego di Pongracic, chiamato dalla Croazia per le sfide di Nations League con Portogallo e Polonia (dal 9 settembre però sarà già a Firenze) mentre gli ultimi a tornare (mercoledì 11) saranno Kouame e Richardson, rispettivamente al servizio di Costa d’Avorio e Marocco per 180’ che valgono la già un pezzo di qualificazione alla prossima Coppa d’Africa.

Resta comunque il fatto che a metà della prossima settimana, Palladino conta di avere il gruppo al completo per iniziare a preparare al meglio la sfida a casa dell’Atalanta.

Andrea Giannattasio