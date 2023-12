Un guaio senza buoni giocatori. E Italiano rimedia in extremis

La verità, Fiorentina, è che senza Jack e Nico rischi di diventare piccola se addosso non hai l’adrenalina che ti gonfia il petto, insieme ai muscoli e a tutto il resto. Il primo tempo è stato così modesto che sembrava mancassero altri nove giocatori, oltre a Jack e Nico: Italiano ha sottovalutato l’avversario? O sono state le seconde linee a snobbarlo? Di sicuro, se la Fiorentina-bis non schiaccia l’avversario togliendogli il fiato, serve almeno un altro grande giocatore per invertire il senso della partita: è il caso di Arthur, che nel secondo tempo – insieme alle altre tre sostituzioni – è riuscito a cambiare il destino di una partita che si era messa malissimo.

Chiusura su Pecchia, che ha tolto i migliori quando stava stravincendo: che schiaffo si è preso ieri sera.