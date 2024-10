Una coppetta senza senso. Di più non si poteva chiedere

Queste partite le devi solo vincere, e la Fiorentina ha vinto, con un primo tempo di noia e confusione e un secondo di noia e praticità. Notte di umidità curiosa, cerchi di capire se le seconde linee possono aspirare a qualcosa di più. Magari ti aspetti (mah) un miracolo da Ikonè e Sottil, che mantengono fede alla loro immensa vaghezza: più volonteroso e disordinato il primo, quasi indisponente il secondo. Poco da dire su Beltran, niente di che, un po’ meglio Parisi, che qualcosina ha fatto vedere. Kayode resta lontano da se stesso. Vabbè. Benino Richardson, e non male Adli, che ha sbloccato una sfida noiosa facendo tirare un sospiro di sollievo. Moreno andrà rivisto, come tutti gli altri, contro avversari di livello, perchè questa Coppa della serie C europea propone sfide davvero senza senso. Dopo di che con questo nuovo regolamento segnare tanti gol diventa un dogma. Ma a questa Fiorentina non si può chiedere troppo.