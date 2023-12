"Unione Rugby Firenze: vittorie in trasferta, sconfitta a Roma"

Rimane tabù la vittoria sul campo del Padovani per l’Unione Rugby Firenze che nel suo primo campionato di A ha collezionato finora tre vittorie, tutte in trasferta. Ieri la squadra di Ferraro e lo Valvo è stata sconfitta dal Rugby Roma Olympic Club per 6-19 dopo aver chiuso il primo tempo sul 6-6. Al di là di quanto dica il punteggio è stata una partita equilibrata fino a quando la Roma, più esperta, ha preso il largo dimostrando maggiore concretezza. Sulla prestazione dei fiorentini hanno pesato alcuni errori di troppo in fase di finalizzazione.

Note positive, invece, per l’Under 18 élite che, battendo fuori casa la Primavera Roma per 10-37, ha centrato la quinta vittoria su otto gare. A segno pure il Firenze Rugby 1931 che sigla un prezioso 17-21 sul campo del Lions Amaranto a Livorno. Nel campionato interregionale non ce l’hanno fatta invece gli Under 18 dell’Urf che, pur avendo disputato una buona prova, sono stati battuti in casa per 12-20 dai pari età livornesi del Lions Amaranto. f.m.