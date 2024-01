Vargas, ultima idea. Kean resta di moda

La priorità di Vincenzo Italiano è fare in fretta almeno per ottenere un attaccante. La vittoria contro il Bologna ha dato ossigeno alla Fiorentina, ma le necessità sono rimaste immutate. Per l’esterno destro di difesa si potrà poi anche aspettare l’occasione giusta. Le ultime ore sono state quelle di Moise Kean. Suggestione che poi tanto campata in aria non è. Gli intermediari sono al lavoro per capire se ci siano margini per portarlo a Firenze dopo il rinnovo del contratto con la Juventus. Operazione fattibile solo in prestito, ma la prospettiva di giocare con continuità in una squadra di vertice lo affascina anche in ottica Nazionale. Senza presenze e gol gli Europei resterebbero un miraggio. Lì nel mezzo dell’attacco viola si sta muovendo qualcosa al di là di Kean. Tutto resta legato a Nzola, ma ieri si è fatta avanti anche la possibilità di uno scambio di prestiti con la Salernitana (che ha già preso Niccolò Pierozzi): l’attaccante angolano alle dipendenze di Inzaghi e Boulaye Dia a Firenze. Nome che ritorna dopo i tentativi estivi, anche se il senegalese è infortunato e non tornerà prima di metà gennaio. Non solo, perché radiomercato registra i consueti ’rumors’ su Andrea Belotti che in questa sessione di mercato potrebbe lasciare la Roma.

Per il reparto degli esterni il nome nuovo è quello di Ruben Vargas, jolly offensivo dell’Augsburg. Calciatore che può giocare su entrambe le fasce. Classe ‘98, svizzero con origini dominicane. La Fiorentina avrebbe impostato l’operazione sulla base di 7 milioni di euro. Può essere una soluzione per tamponare l’emergenza e per liberare Brekalo, promesso sposo della Dinamo Zagabria (ha provato a inserirsi la Salernitana). Resta viva anche l’idea Gil, ma la palla è in mano al Tottenham che dovrà eventualmente aprire al prestito.

In difesa la Fiorentina resta segnalata sulle tracce di Faraoni, anche se i rapporti con il Verona si sono raffreddati dopo i contatti fitti dei giorni scorsi per Ngonge. I dirigenti viola hanno preso tempo, il lavoro è su più tavoli. Ha provato a inserirsi il Milan, poi il Napoli. Ma nessuno per ora ha deciso di affondare: troppi i 12 milioni che chiede Setti per l’esterno belga. In quella zona di campo un sondaggio i viola lo hanno fatto anche con il Napoli per il giovane Zanoli. Gli azzurri hanno chiesto informazioni su Barak (ma costa almeno 10 milioni) e anche su Quarta. Oggi però non sembrano esserci margini per portarlo via a Italiano.

Il centrale argentino è un punto fermo della difesa e il fatto che abbia già segnato anche 5 gol lo rende di fatto imprescindibile per Italiano. Tra l’altro - e restiamo in difesa - nella giornata di ieri si sono rincorsi rumors sulla possibile cessione di Yerry Mina. Al momento non risultano trattative avviate, ma l’entourage del calciatore non esclude una possibile partenza a causa dello scarso minutaggio avuto fin qui. Difficile un eventuale trasferimento in Europa, più probabile in Sudamerica anche se la Fiorentina non ha mai accennato a volerlo cedere.

Dalla lista degli obiettivi va depennato Lukas Klostermann: ieri ha rinnovato con il Lipsia fino al 2028.