Venerdì sera la sfida numero 64 in 12 mesi. Ultima del 2023 al Franchi. Il Toro chiude un anno record

Fiorentina-Torino di venerdì (fischio d’inizio alle 18.30 al Franchi) chiuderà un anno solare molto intenso non solo per la squadra di Italiano ma anche per i tifosi viola. La sfida con i granata infatti sarà la 64’ partita giocata dalla Fiorentina in questo 2023. Un anno solare in cui i tifosi hanno seguito la squadra in molte trasferte e nelle due finali disputate, ovviamente non è mancato il supporto casalingo. Chiudere in bellezza questo 2023 (ovvero con una vittoria) porterebbe la Fiorentina momentaneamente al terzo posto, in attesa di Milan-Sassuolo e Udinese-Bologna.

Un ulteriore stimolo per la squadra, che anche venerdì potrà contare sulla spinta del Franchi. Tutto sommato buona la prevendita dei tagliandi che dovrebbe entrare nella fase ’calda’ oggi dopo il Natale e la festa di Santo Stefano.

Ale. Gue.