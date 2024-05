Verso il campionato. Un giorno di riposo e ampie rotazioni. Barak e Ikone ok

Un giorno in più Vincenzo Italiano se l’è preso volentieri. La partita contro il Monza in programma lunedì sera (ore 20.45) ha consentito al tecnico di regalare ventiquattro ore libere alla squadra dopo l’impresa di Bruges. Ieri tutti hanno potuto staccare la spina e rilassarsi in famiglia, la ripresa è fissata per questo pomeriggio (ore 17) quando al Viola Park si comincerà a mettere nel mirino la partita contro gli uomini di Palladino. Tre partite di campionato sicure prima della finale di Atene. Da far bene, perché pur avendo raggiunto l’ultimo atto della Conference League, ad oggi non c’è certezza di disputare una competizione europea la prossima stagione. Probabili ampie rotazioni anche in attacco, dove torneranno dal 1’ Ikoné, Barak e Nzola.

Alessandro Latini