Verso il match di domani: il vice di Italiano, Niccolini, squalificato fino al 7 maggio. Arriva il Sassuolo: in campo la squadra -2 Il tecnico Italiano sprona la squadra della Fiorentina a non mollare in Serie A e a concentrarsi sulla sfida con il Sassuolo. Turnover previsto per preservare i giocatori chiave. Vice Niccolini squalificato per comportamento antisportivo.