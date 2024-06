Verso il nuovo anno. Abbonamenti con l’incognita del caso Franchi

Sul fronte dei tifosi uno dei temi classici dell’estate riguarda la Campagna Abbonamenti per la stagione successiva. Alcune società hanno già fatto sapere modalità e tempistiche, ma il sospetto è che per la Fiorentina il tema non sia di così facile attuazione come in passato. Chiaro che il club viola sia al lavoro per studiare modalità, prezzi e tempistiche, ma la querelle sui lavori di restyling del ‘Franchi’ potrebbe incidere.

Impossibile la conferma del proprio posto in Fiesole, ad esempio. Stando agli accordi di qualche mese fa, il cuore caldo del tifo viola si sposterà nella prossima stagione in Curva Ferrovia. Il club studierà il modo per riconoscere comunque qualche vantaggio ai circa 17.000 abbonati della scorsa stagione. I posti garantiti dovrebbero essere 22.000.

Ale. Lat.