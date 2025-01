Verso la sfida col napoli. Palladino, prove di formazione e Cataldi in bilico. Gud-Beltran: ballotaggio per il posto da ’sottopunta’

L’allenamento di Capodanno a porte aperte - non poteva essere diversamente - non ha svelato granché su quelle che sono le idee di Raffaele Palladino in vista del match di sabato contro il Napoli. Carte mischiate, con il giovane Harder in mezzo al campo di quella che (sulla carta) somigliava alla Fiorentina titolare. Ci si avvicina però a grandi passi al big match contro gli azzurri di Conte. Partita jolly che può accorciare le distanze in vetta alla classifica complice anche il turno di stop delle quattro squadre impegnate in Supercoppa.

La seduta di ieri ha mostrato un Gudmundsson in buona condizione. L’islandese ha trovato la via delle rete in partitella. Chiaro che sia lui l’ago della bilancia delle ambizioni gigliate. Metterlo in forma il prima possibile deve essere una priorità. Il ballottaggio con Beltran per giocare alle spalle di Kean sarà risolto più avanti. Già oggi ci sarà da capire se Danilo Cataldi avrà smaltito la sindrome influenzale che lo ha tenuto ieri a riposo. Poi grandi dubbi non ce ne sono. De Gea in porta. Dodo, Comuzzo, Ranieri e il ritorno di Gosens in difesa. Adli in mezzo (presumibilmente con Cataldi). Colpani e Sottil sulle corsie esterne. Kean davanti.

