Verso la sfida con la Juventus. Kouame stanco, rebus Quarta. Due (piccoli) dubbi per Italiano

Archiviata la bella serata di mercoledì, con la vittoria di misura sull’Atalanta nella semifinale di andata di Coppa Italia, la Fiorentina di Italiano è già concentrata sul prossimo impegno perché, come spesso succede, non c’è tempo da perdere. Dunque squadra in campo già ieri al Viola Park per il primo allenamento in vista della prossima sfida di campionato, ovvero Juventus-Fiorentina, in programma domenica all’Allianz Stadium alle 20:45.

Ieri gruppo diviso in due: lavoro defaticante per chi ha giocato 90 minuti contro l’Atalanta, allenamento regolare per gli altri giocatori. Italiano e lo staff medico dovranno valutare alcuni singoli. Martinez Quarta, per esempio, che era convocato ma contro i bergamaschi non è andato neanche in panchina perché non ha recuperato dagli acciacchi della sfida con il Milan. Anche Arthur resta da valutare, mercoledì è entrato nel finale ma è apparso molto lontano dalla miglior condizione. Discorso diverso per Kouamé, reduce da due partite consecutive da titolare nel giro di pochi giorni dopo un lungo stop. "Non so se riuscirà a recuperare per la partita di domenica dopo questo grande sforzo, spero che possa recuperare in fretta", ha detto Italiano nella conferenza stampa post partita proprio sull’attaccante ivoriano. Il tecnico viola ha ricevuto molti segnali positivi nella serata di Coppa Italia, dalla squadra e da diversi giocatori. La speranza è quella di trovare continuità, anche nella partita più sentita dai tifosi.

Alessandro Guetta