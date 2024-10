Vince ma ancora non convince. Troppi problemi e incertezze

E’ difficile non gioire quando vinci, ma questa Fiorentina riesce anche nell’impresa sentimentale. Troppe le preoccupazioni e le incertezze che ci lascia questa partita di Conference per poter sorridere e mettere nel cassetto, con soddisfazione, i primi tre punti della Coppa.

Quando si va a segno, contro una squadra all’esordio nella competizione europea e di un livello pari alla nostra gloriosa serie C, solo dopo 65 minuti vuol dire che i problemi ci sono e sono fin troppo evidenti (anche se giocano le seconde linee). Bisogna avere la forza di vederli fino in fondo, di ammetterli e di affrontarli. Non c’è più tempo per minimizzare, per trovare giustificazioni, per aspettare che la magia dell’amalgama trovi consistenza. Il tempo passa e la Fiorentina vista finora non piace e non convince. Domenica sera arriva il Milan con i suoi dubbi ma non è il The New Saints, vinto dopo 65 minuti di patimento.